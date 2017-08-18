Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2 ve 3. haftada oynanacak 5 maçın başlama saatinde yayın programında gerçekleştirilen düzenleme nedeni ile değişiklik yapıldı. Buna göre; 19.08.2017 tarihinde oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir FK müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.00'a, 19.08.2017 tarihinde oynanacak Bursaspor- Alanyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 26.08.2017 tarihinde oynanacak Beşiktaş A.Ş.-Bursaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 26.08.2017 tarihinde oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 27.08.2017 tarihinde oynanacak Medipol Başakşehir FK-Atiker Konyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e alındı.

SELAHATTİN BAYRAK