18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Antalya maçı erkene alındı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 2. ve 3. hafta maçlarının programında değişiklik yaptı. Daha önce 26 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayacağı açıklanan Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı saat 19.45’e alındı.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:03
Antalya maçı erkene alındı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2 ve 3. haftada oynanacak 5 maçın başlama saatinde yayın programında gerçekleştirilen düzenleme nedeni ile değişiklik yapıldı. Buna göre; 19.08.2017 tarihinde oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir FK müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.00'a, 19.08.2017 tarihinde oynanacak Bursaspor- Alanyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 26.08.2017 tarihinde oynanacak Beşiktaş A.Ş.-Bursaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 26.08.2017 tarihinde oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e, 27.08.2017 tarihinde oynanacak Medipol Başakşehir FK-Atiker Konyaspor müsabakasının daha önce açıklanan başlama saati 20.00'den saat 19.45'e alındı.

SELAHATTİN BAYRAK
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