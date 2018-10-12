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Antalya kampı başladı

Evkur Yeni Malatyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yapacağı kamp için Antalya’da toplandı. Bazı değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, amaçlarının Ankaragücü maçına kadar eksik oyuncularını da hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Bulut, “Antalya’da 1 haftalık kamp sürecinin ardından Ankaragücü maçı için başkente geçeceğiz. Oradan 3 puanla dönüp, daha yukarılara çıkmak istiyoruz” dedi.

Antalya kampı başladı

Evkur Yeni Malatyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yapacağı kamp için Antalya’da toplandı. Bazı değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, amaçlarının Ankaragücü maçına kadar eksik oyuncularını da hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Bulut, “Antalya’da 1 haftalık kamp sürecinin ardından Ankaragücü maçı için başkente geçeceğiz. Oradan 3 puanla dönüp, daha yukarılara çıkmak istiyoruz” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:23
Antalya kampı başladı

Sarı-kırmızılı takım Antalya’da toplanarak Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kampa sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Ertaç Özbir, Erkan Kaş ve Sincere Seth’in de katıldığı belirtildi. Malatya ekibinde sakat futbolcuların da takıma katılmasıyla birlikte kadroda yaşanan sıkıntının çözülmesi bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor Antalya’da yaklaşık 1 haftalık kamp süreci geçirecek.

Sarı-kırmızılılar 8 haftası geride kalan lig maratonunda 3 kez galip gelirken, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kalan Malatya temsilcisi 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

“SİVASSPOR MAÇI HER ŞEYİYLE DERSLİKTİ”

Evkur Yeni Malatyaspor'da kampın ilk gününde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, amaçlarının Ankaragücü maçına kadar eksik oyuncularını da hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Bulut, faydalı bir kamp programı geçirmeyi umduklarını belirterek, “Ligde 8 haftalık periyotta aldığımız 12 puanın daha da üzerinde yer alabilirdik. Bize yakışmayan puan kayıplarımız oldu. Örneğin sahamızda son oynadığımız Sivasspor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Umarım bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Antalya’da 1 haftalık kamp sürecinin ardından Ankaragücü maçı için başkente geçeceğiz. Oradan 3 puanla dönüp, daha yukarılara çıkmak istiyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporErol Bulut
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