“Anlaştığımız kimse yok”

Yeni sezon öncesi transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, bu sene transferde işlerinin geçen yıllara göre daha kolay olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor transfer komitesi olarak transfer çalışmalarına resmen başladıklarını belirten Ravcı, “Yeni bir transfer dönemine daha girmiş bulunmaktayız. Tabi bu süreçte en zorlanacak kesim şüphesin taraftar olacak. Gerek yazılı gerekse de görsel basın yazıp çizdikçe taraftar hop oturup, hop kalkacak. Ben kendi taraftarımıza şu kadarını söyleyeyim, bizden duymadıkları haberlere kesinlikle itibar etmesinler. Yoksa boşu boşuna yorulmuş olurlar. Transferde şuan komitemiz çalışmalara başladı. Kulüp olarak FIFA’nın tavsiye ettiği profesyonel programları satın alarak ilgilendiğimiz isimleri kapsamlı bir şekilde araştırıp ona göre karar veriyoruz. Tabi bu olayın sadece bir aşaması, sonraki aşamalar daha meşakkatli ve daha detaylı olur. Transferde bu sene işimiz geçen yıllara göre daha kolay. Çünkü elimizde oturmuş bir kadro ve kaliteli oyuncular var. Şu an için anlaştığımız isim yok ama üzerinde yoğunlaştığımız futbolcular var” dedi.



“KATMA DEĞER SAĞLAYACAK ŞEKİLDE SATMALIYIZ”

Ravcı, bazı futbolcularına transfer teklifleri olduğunu da kaydederek, “Geçen sezonu başarılı geçiren birkaç futbolcumuza teklifler var. Bu teklileri değerlendirip, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararı vereceğimizi düşünüyorum. Tabi burada futbolcumuza birilerinin talip olması aslında önemli bir olaydır. Biz aslında bunu yapabilmeliyiz. Bulup, kulübe katma değer sağlayacak şekilde satmalıyız. İnşallah bu sene de genç ve yetenekli isimleri kulübümüze kazandırırız” diye konuştu.

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