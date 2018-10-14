“Ankaragücü’ne daha iyi hazırlanacağız”

Ali Ravcı, “Sivasspor maçından sonra futbolcularımıza 3 gün izin verdik. Akabinde daha önceden planladığımız program dahilinde Ankaragücü maçına kadar Antalya’da kamp yapmayı düşündük. İlk antrenmanımız dün itibariyle başladı. Milli ara hem sakat oyuncularımızın düzelmesi açısından hem de Ankaragücü maçına daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat oldu. Milli maç aralarında bir hafta ara verip maç yapmadığınız zaman bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Bizim için avantaj olan tarafı sakat olan oyuncularımızın bu süre içerisinde iyileşerek takıma dönmeleridir. Erkan Kaş, Ertaç Özbir ve SincereSeth’in tedavileri İstanbul’da devam ediyor. Erkan ile Ertaç hafta sonu aramızda olacaklar. Seth’in tedavisi biraz daha uzun sürebilir. İnşallah önümüzdeki maç haftasına kadar tam kadro şekilde çalışmalara devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

“O TRİBÜNLERİN DOLMASINI İSTİYORUZ”

Ravcı, “Bu sezon bütün otoriterleri şaşırtarak lige başladığımızı ifade edebilirim. Bulunduğumuz konum itibariyle topladığımız puanları hiç kimse beklemiyordu. Herkes fikstürün zorluğundan bahsediyordu. Neticede bütün takımlarla oynayacağız. Biz hiçbir zaman fikstürümüz zor diyerek farklı şekilde şartlandırmadık. İster içerde oynayın, ister dışarıda Süper Lig’de bütün maçlar her hafta zor geçiyor. Takımlar haftalık olarak performanslarında değişkenlikler gösterebiliyor. Tıpkı üç büyüklerin lige iyi başlayamamaları gibi, bazı takımların sürpriz başlangıçları gibi bizim de başlangıcımız iyi ve renkli oldu. Biz bu durumdan son derece memnunuz. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz tıpkı geçmişte olduğu gibi her maçta bütün gayretlerini gösterdiler. Biz onlara her zaman inandık. Onlarda bizim bu güvenimizi boşa çıkarmadılar. Elbette ki biz kazanmayı herkesten daha çok istiyoruz ama bu her zaman olmuyor. Bizim bu süre içerisinde üzüldüğümüz tek bir nokta var. Artık kendi sahamızda oynadığımız maçlarda o tribünlerin dolmasını istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bunu her defasında kendilerinden rica ettik. Yeni Malatyaspor’un büyük taraftarını her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Eğer Yeni Malatyaspor adına bir başarı kazanılacaksa en önemli faktörlerden birinin yarım olmaması gerekiyor” diye konuştu.