Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Milli arayı fırsat bilerek Antalya’da 1 haftalık kamp yapan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren oyunculardan Erkan Kaş’ın da çalışmalara başladığı ve Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Diğer sakatlar Ertaç ve Seth’in ise bu hafta da takımdaki yerlerini alamayacakları ifade edildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib’in ise en geç çarşamba günü Türkiye’ye gelerek Antalya kampına katılacakları belirtildi.

Günü sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla geçiren Malatya temsilcisinde Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulunarak takımdaki son durumla ilgili bilgiler verdi.



“Sakat oyuncularımızın iyileşmesi açısından bize yaradığını söyleyebilirim”

Milli takım arasını fırsat bilip kısa bir kamp yaptıklarını belirten Bulut, “Milli arada Antalya’da kısa süren bir kamp yaptık. Bu süre içerisinde Antalyaspor ile bir hazırlık maçı yaptık. Milli aranın sakat oyuncularımızın iyileşmesi açısından bize yaradığını söyleyebilirim. Bunun dışında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular var, onlar da en kısa sürede aramıza katılacaklar” dedi.

Bulut, Ankara deplasmanından puanla ayrılmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ankaragücü takımıyla pazar günü zor bir 90 dakikaya çıkacağız. İki takımın da kazanmak için varını yokunu ortaya koyacak bir maç olacak diye düşünüyorum. Ligin yeni takımı olmalarına rağmen, başarılı bir grafik sergilediler. Özellikle kendi sahalarında etkili bir takım Ankaragücü. Oradan puan çıkarmayı istiyoruz ve bunu da başarabilecek bir takımız.”