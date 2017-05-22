Ankara Elazığlılar Derneği Başkanı Prof .Dr. Haşim Çakırbay, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lige çıkmasından dolayı (MASTÖB) Ankara Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Kamil Göksu’yu ve MASTÖB üyelerini tebrik etti. Ziyarette MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, Prof .Dr. Haşim Çakırbay’a 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye ederken Çakırbay’da Göksu’ya çiçek verdi. Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lige çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çakırbay, “Doğu illerimizi temsilen Yeni Malatyasporumuzun Süper Ligde başarı sağlayacağını umut ediyor, takıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ise, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek, “İki komşu ve kardeş ilimizin dostluk ve kardeşlik bağları bu tür ziyaretlerle daha da güçlenecektir. Biz dost ilimiz Elazığ ile her alanda dayanışma içinde olmaktan son derece mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

İHA