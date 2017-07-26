Süper Lig'de sağlam bir kadro kurma hedefinde olan Yeni Malatyaspor hücum bölgesini güçlendirmek istiyor. Hazırlık döneminde bünyesine kattığı oyuncularla adından söz ettiren Yeni Malatyaspor gündem yaratacak bir transferi daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantin'in Boca Juniors takımında oynayan Andres Chavez ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın transfer listesinde ilk sırada olan oyuncuyla görüşmelerin olumlu geçtiği ve futbolcunun düşünmek için kulüpten 2 gün izin istediği öğrenildi. Ayrıca 2017 yılının sonuna kadar resmi sözleşmesi bulunan oyuncunun satışına takımı Boca Juniors'da sıcak bakıyor. Bu arada Yeni Malatyaspor'un bu transferinin gerçekleşmesi adına ünlü Malatyalı bir iş adamının sponsor olacağı da gelen bilgiler arasında.

26 yaşında 1.84 metre boyundaki Arjantinli oyuncu santrafor mevkisinde görev yapıyor ve aynı zamanda sol ön açık ve forvet arkası da oynayabiliyor. Andres Chavez, Boca Juniors formasıyla geçen yıl 26 maça çıktı ve 8 gol attı.

HABER MERKEZİ