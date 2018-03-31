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Anderson Talisca durdurulamıyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı ismi, Alanyaspor ağlarını da havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 11’e çıkarttı.Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu...

Anderson Talisca durdurulamıyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı ismi, Alanyaspor ağlarını da havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 11’e çıkarttı.Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu...

31 Mart 2018 Cumartesi 20:55
Anderson Talisca durdurulamıyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı ismi, Alanyaspor ağlarını da havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 11’e çıkarttı.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezonki 11. golünü kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan Talisca, Cenk Tosun’un Everton’a gitmesinin ardından forvet bölgesine daha yakın oynayarak gol sayısını katladı. Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor deplasmanında 2 gol bulurken, Beşiktaş bu maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki hafta siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında yine 2-1’lik sonuçla galip gelirken, Talisca bu maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

Kupa maçlarında da boş geçmedi

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Talisca’nın gol attığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında fileleri 2’şer kez havalandıran Talisca, Karabükspor maçında da aynı tarifeyi uyguladı ve Beşiktaş’ın 5-0 kazandığı maçta 2 gol kaydetti. Gençlerbirliği önünde takımının tek golünü atan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı maçın da yıldızı olmayı başardı. Talisca son olarak Alanyaspor’u da boş geçmedi. Yıldız futbolcu 29. dakikada rakiplerinden sıyrılıp yaptığı uzun mesafeli vuruşla kaleci Haydar’ı mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi. Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın 85. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından yerini Vagner Love’a bıraktı. Talisca ikinci yarıda oynanan kupa maçlarında da fileleri havalandırmaya devam etti. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşılaşmalarında gol attı. Ligin ikinci yarısında birçok forvetten daha fazla gol atan Talisca, ligde 8, kupada da 2 gol bularak 2018 yılında 10 gol atmayı başardı.
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