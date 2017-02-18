Battalgazi Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Battalgazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Toman, Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Taekwondo İl Temsilcisi Nurettin Uçar, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı.

“MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE”

Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI bir konuşma yaptı. İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, ‘’İlimizde yapılan ANALİG Taekwondo Yarı Final müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Kışın zorlu bir dönemine denk gelen bu müsabaka tarihinde her biriniz nice yollar aşarak ilimize teşrif ettiniz bundan dolayı sizi kutluyorum. Gelemeyen takımda varsa yine sizlere bakıp ibret alsın diyorum. Çünkü inanç başka bir şey, Türk sporunun politikasını belirleyen Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ANALİG müsabakalarını Türk sporuna katkıda bulunsun geleceğin milli sporcuları geleceğin yıldız sporcularını keşfetmek amacıyla yapmaktadır. Biliyorsunuz finallere doğru gittikçe müsabakalarınız daha da ciddileşmekte daha da kızışmakta. Fakat bu rekabet hiç şüphesiz Taekwondo Milli takımına yansıyacaktır. Olimpiyatlarda altın madalyalara, gümüş madalyalara yansıyacaktır. Zira Taekwondo sporu olimpik bir branşımız aynı zamanda da birçok defa Uluslararası platformlarda ülkemizin yüzünü güldüren ve göğsümüzü kabartan bir branştır. Bu nedenle hepinizi kutluyorum, başarılar diliyorum, iyi olan kazansın. İl Müdürlüğü olarak müsabaka boyunca yanınızdayız, müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesini temenni ediyor sonunda Taekwondo sporu kazansın diyorum‘’ dedi.

MÜSABAKALAR 3 GÜN SÜRECEK!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI’nın konuşmasının ardından öğleden önce yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri verildi. Ödül töreninden sonra müsabakalar kaldığı yerden devam etti. 12 ilden 154 sporcunun yarıştığı müsabakalar üç gün sürecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında dereceye giren sporcular Muğla’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Final Müsabakalarına katılma hakkı kazanacaklar.

FATİH AVCI