06 Mart 2017 Pazartesi

ANALİG’de yarı final heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 04 - 05 Mart 2017 tarihleri arasında ilimizde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Karate Müsabakaları gerçekleştirildi.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:44
ANALİG’de yarı final heyecanı

  Battalgazi Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalara 11 ilden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Müsabakaları yerinde takip eden Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Ömer Gürevin, gazetemize yaptığı açıklamada, Anadolu Yıldızlar Liginin amacının yıldız sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, sporun tabanını güçlendirmek ve lisanslı sporcu sayısını artırmak içi mücadele ettiklerini söyledi.

 LİSANSLI SPORCU SAYIMIZI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ
  Ömer Gürevin,  “Genel klasmanda ilk 3e giren sporcular 1 – 2 Nisan tarihlerinde Isparta ilimizde yapılacak olan final müsabakalarında yarışma hakkı elde edecekler. Bu sene alınan karar doğrultusunda Türkiye de derece yapan sporcular il karmasına dahil edilmedi. Bunun nedeni alttan yetişen sporcuların önünü açmak onlara şans tanımak. Şuan Türkiye de derece alıp ilk 8’e giren sporcular bu yıl il karmalarında yer almadılar. Anadolu Yıldızlarının da amacı da yeni yıldız sporcular yetiştirebilmektir. Sporun tabanını güçlendirmek ve lisanslı sporcu sayımızı artırmak için bu yıl böyle karar alındı.” diye açıklama yaptı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahANALİG

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