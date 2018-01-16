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Anadolu Yıldızlar’ı Muşta!

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Yıldızlar’ı Muşta!

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:26
Anadolu Yıldızlar’ı Muşta!

Muş'taki yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca süren voleybol müsabakasına; Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Kars, Van ve Bingöl'den kız-erkek yıldız takım sporcuları katıldı. Müsabakalara toplamda 8 erkek, 6 kız takımının katıldığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş; sporcu, antrenör ve idarecilerle birlikte 300 kişilik bir kafilenin Muş'ta ağırlandığını söyledi. Müsabakanın 2 gün sürdüğünü hatırlatan Kardaş, "Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Malatya birinci, Bitlis ikinci, Tunceli üçüncü ve Muş dördüncü oldu. B grubunda ise Bingöl birinci, Elazığ ikinci, Kars üçüncü ve Van dördüncü olurken, erkekler A grubunda Kars birincilik elde etti. Kars'ı Tunceli ve Van takip ederken, B grubunda ise Elazığ birinci, Bitlis ikinci, Van üçüncü oldu. İlk üçe girenler bir üst grupta yer alırken, müsabakalar sonunda katılan ve dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri dağıtıldı" dedi. 

İHA

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MusMalatyaAnadolu YıldızlarBusabah
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