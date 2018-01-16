Anadolu Yıldızlar’ı Muşta!

Muş'taki yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca süren voleybol müsabakasına; Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Kars, Van ve Bingöl'den kız-erkek yıldız takım sporcuları katıldı. Müsabakalara toplamda 8 erkek, 6 kız takımının katıldığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş; sporcu, antrenör ve idarecilerle birlikte 300 kişilik bir kafilenin Muş'ta ağırlandığını söyledi. Müsabakanın 2 gün sürdüğünü hatırlatan Kardaş, "Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Malatya birinci, Bitlis ikinci, Tunceli üçüncü ve Muş dördüncü oldu. B grubunda ise Bingöl birinci, Elazığ ikinci, Kars üçüncü ve Van dördüncü olurken, erkekler A grubunda Kars birincilik elde etti. Kars'ı Tunceli ve Van takip ederken, B grubunda ise Elazığ birinci, Bitlis ikinci, Van üçüncü oldu. İlk üçe girenler bir üst grupta yer alırken, müsabakalar sonunda katılan ve dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri dağıtıldı" dedi.