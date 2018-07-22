Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Anadolu Selçukluspor gol yağdırdı

U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Toplam 32 golün atıldığı haftada Anadolu Selçukluspor, Erkenek Hürriyetspor’u 7-4 mağlup etti.

Anadolu Selçukluspor gol yağdırdı

U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Toplam 32 golün atıldığı haftada Anadolu Selçukluspor, Erkenek Hürriyetspor’u 7-4 mağlup etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:29
Anadolu Selçukluspor gol yağdırdı

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor’un yer aldığı U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşandı. Yeşiltepe 1 nolu saha ve Ampute Futbol Sahası’nda oynanan birinci hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yeni Malatyaspor: 0-8, Malatya Galataspor-Karakavakspor: 1-0, Erkenek Hürriyet-Anadolu Selçuklu: 4-7, Kaldırımgücü-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 2-6, Adafı Kartalspor-bay. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Anadolu SelçuklusporGolErkenekHürriyetspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması
Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor
Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor
Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti'yi ağırladı
Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti'yi ağırladı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim