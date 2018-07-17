Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90327
ALTIN
193.686
DOLAR
4.8453
STERLİN
6.4167
EURO
5.6835

Anadolu Selçukluspor 4’te 4 yapmak istiyor!

U13 Ligi final maçında Malatya Anadolu Selçukluspor Yeni Malatyaspor'u 5-1 şampiyon oldu. 15 kulübün katıldığı turnuvanın son maçında güçlü bir rakibe karşı net skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydeden Anadolu Selçukluspor Kulübü Başkanı Önder Canpolat, hedeflerinin U12 liginde de sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi.

Anadolu Selçukluspor 4’te 4 yapmak istiyor!

U13 Ligi final maçında Malatya Anadolu Selçukluspor Yeni Malatyaspor'u 5-1 şampiyon oldu. 15 kulübün katıldığı turnuvanın son maçında güçlü bir rakibe karşı net skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydeden Anadolu Selçukluspor Kulübü Başkanı Önder Canpolat, hedeflerinin U12 liginde de sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:46
Anadolu Selçukluspor 4’te 4 yapmak istiyor!

Malatya amatörünün başarılı kulüpleri arasında yer alan Anadolu Selçukluspor, U14 ve U15 kategorilerinin ardından U13 Liginde de sezonu şampiyon tamamladı. Final maçında güçlü Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Anadolu Selçukluspor rakibini 5-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Kulüp başkanı Önder Canpolat yaptığı açıklamada güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, “Bu yıl turnuvalarda şuana kadar üçüncü şampiyonluğumuzu aldık. Malatya U14 ve U15 kategorinde daha önce birinci olmuştuk. İnşallah devam eden U12 grubunda da sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Çocuklarımız aylardır düzenli bir şekilde antrenmanlarını yapıyor. Başta Atilla Biçici olmak üzere antrenör hocalarımızla birlikte sporcularımız iyi bir süreç geçiriyor. Doğal olarak da emeklerimizin karşılığını saha içerisinde alıyoruz. Yıllardır futbolun içerisinde olan bir kulübüz. Zaten yaz-kış demeden futbol okulumuzda sportif faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Spor okulumuzda yetiştirdiğimiz çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vererek Malatya amatörüne ve ülke futboluna kazandırmış oluyoruz. Final müsabakasına futbol severler büyük ilgi gösterdiler. Sivas’tan altyapı hocaları gelerek maçı yakından takip ettiler. Karşılaşma sonrasında 7 çocuğumuzun performansını beğendiklerini ve transfer etmek istediklerini söylediler. Fakat biz isterdik ki; Yeni Malatyaspor’dan antrenör hocalarımızın bu çocukları sahiplensin. Yerli hocalarımızın bu oyuncuları fark etmemesi zorumuza gitti. Maçın ilk yarısında sporcularımız soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda yine etkili olan taraf bizdik ve 3 gol daha bulduk. Rakibimizin tek golü penaltıdan geldi. Kontrollü oynadık. Haddimizi bilerek mücadele ettik. Bulduğumuz atakları skora yansıtması bildik ve müsabakayı net skorla 5-1 kazandık.” ifadelerini kullandı. Kupa töreninde konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir’de şampiyon olan Anadolu Selçukluspor Kulübü futbolcularını ve teknik heyetini tebrik etti. Anadolu Selçukluspor Kulübü’ne Seyfullah Özdemir, ikinci olan Yeni Malatyaspor’a ise kupasını Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat takdim etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAnadolu SelçuklusporYeni MalatyasporBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Listede Malatyaspor’da “VAR”
Listede Malatyaspor’da “VAR”
Kavşak Fener maçına yetişecek!
Kavşak Fener maçına yetişecek!
Kamp değil askeri eğitim!
Kamp değil askeri eğitim!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim