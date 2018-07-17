Anadolu Selçukluspor 4’te 4 yapmak istiyor!

Malatya amatörünün başarılı kulüpleri arasında yer alan Anadolu Selçukluspor, U14 ve U15 kategorilerinin ardından U13 Liginde de sezonu şampiyon tamamladı. Final maçında güçlü Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Anadolu Selçukluspor rakibini 5-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Kulüp başkanı Önder Canpolat yaptığı açıklamada güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, “Bu yıl turnuvalarda şuana kadar üçüncü şampiyonluğumuzu aldık. Malatya U14 ve U15 kategorinde daha önce birinci olmuştuk. İnşallah devam eden U12 grubunda da sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Çocuklarımız aylardır düzenli bir şekilde antrenmanlarını yapıyor. Başta Atilla Biçici olmak üzere antrenör hocalarımızla birlikte sporcularımız iyi bir süreç geçiriyor. Doğal olarak da emeklerimizin karşılığını saha içerisinde alıyoruz. Yıllardır futbolun içerisinde olan bir kulübüz. Zaten yaz-kış demeden futbol okulumuzda sportif faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Spor okulumuzda yetiştirdiğimiz çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vererek Malatya amatörüne ve ülke futboluna kazandırmış oluyoruz. Final müsabakasına futbol severler büyük ilgi gösterdiler. Sivas’tan altyapı hocaları gelerek maçı yakından takip ettiler. Karşılaşma sonrasında 7 çocuğumuzun performansını beğendiklerini ve transfer etmek istediklerini söylediler. Fakat biz isterdik ki; Yeni Malatyaspor’dan antrenör hocalarımızın bu çocukları sahiplensin. Yerli hocalarımızın bu oyuncuları fark etmemesi zorumuza gitti. Maçın ilk yarısında sporcularımız soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda yine etkili olan taraf bizdik ve 3 gol daha bulduk. Rakibimizin tek golü penaltıdan geldi. Kontrollü oynadık. Haddimizi bilerek mücadele ettik. Bulduğumuz atakları skora yansıtması bildik ve müsabakayı net skorla 5-1 kazandık.” ifadelerini kullandı. Kupa töreninde konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir’de şampiyon olan Anadolu Selçukluspor Kulübü futbolcularını ve teknik heyetini tebrik etti. Anadolu Selçukluspor Kulübü’ne Seyfullah Özdemir, ikinci olan Yeni Malatyaspor’a ise kupasını Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat takdim etti.