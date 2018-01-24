Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118604
ALTIN
163.395
DOLAR
3.7360
STERLİN
5.3227
EURO
4.6665

Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oluyor

THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oluyor

THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:49
Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oluyor

THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45’te İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 19 haftada 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi Real Madrid ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa’da 611. randevu

Avrupa arenasındaki 611. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 610 karşılaşmada 338 galibiyet, 272 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 363. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 362 karşılaşmada 181 kez galibiyet alırken 181 kez de mağlubiyet elde edebildi.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Efes, 7 kez gülen taraf olurken, 20 mücadelede ise mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada ise İstanbul ekibi 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile parkeden ayrıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsunspor kayyumun eşiğinde
Samsunspor kayyumun eşiğinde
Denizlispor’da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
Denizlispor’da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
15 Temmuz gençlerinden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek
15 Temmuz gençlerinden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim