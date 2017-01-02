Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Austin Amutu, doğdu yer olan Nijerya Jos’ta yıldızlara yakışır bir törenle karşılandı. Devre arası tatili nedeniyle memleketine giden Amutu’ya hemşehrileri büyük bir karşılama töreni hazırladı. Silahlı korumalar eşliğinde girdiği köyünde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Amutu, bu ilgiye yanında getirdiği Yeni Malatyaspor formalarını dağıtarak karşılık verdi. Yeni Malatyaspor ile anlaşmadan önce kısa bir süreliğine Arsenal takımında denenmeye de alınan Amutu’nun ismi ülkesinde yıldız futbolcular arasında bulunuyor. Austin Amutu, Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemedi. Nijeryalı futbolcu forma giydiği 14 resmi maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ