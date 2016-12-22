Adana Demirspor ile oynanan maçın 51. Dakikasında sakatlanarak yerini Murat Akça’ya bırakan, Amutu’dan kötü haber geldi. Sezon başından beri sık sık sakatlanarak bir türlü form tutmayan siyahî oyuncu bu kez de sağ üst arka adalesinden sakatladı. Dün yapılan kontrollerinde yırtık şüphesiyle hastaneye götürülen Amutu’da zorlamaya bağlı ödem oluştuğu ifade edildi.

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 3 gol kaydeden Amutu, hafta sonu deplasmanda oynanacak Bolu maçında forma giyemeyecek. İlk yarıyı kapatan Amutu’nın sık sık sakatlanmasıyla ilgili olarak Elazığ maçından sonra açıklama yapan teknik direktör İrfan Buz, “Bu adamda bir gariplik var gol atıyor sakatlanıyor” demişti. Amutu’nun sakatlığının soğuk havada ve sert zeminde aşırı zorlamaya dayalı sakatlandığı tahmin ediliyor.

FATİH AVCI