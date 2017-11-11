Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı İdare Sorumlusu Ali Karaoğlan, şampiyonluk iddiası olan rakiplerini yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karaoğlan, “Samsun Medikal Park maçının zor geçeceğine inanıyorduk. Kendileri şampiyonluğa oynayan bir kadro kurdular. İlk yarıda açıkçası zorlandık ama ikinci yarıda bulduğumuz gollerle net bir skorla 3-0 galip geldik. 2 aylık zaman içerisinde antrenman yaparak hazırlandık. İlk maçımızdı aslında tam hazır değildik. Şampiyonluk iddiası olan rakibimizi yendiğimiz için mutluyuz.” şeklinde konuştu.

“GANA’DAN OYUNCU GETİRECEĞİZ”

İlk haftayı lider olarak kapattıklarını ancak zorlu maçların kendilerini beklediğini kaydeden Ali Karaoğlan, “Bizim haricimizde grubumuzda 7 takım var. Grubumuz güçlü takımlardan oluşan zorlu bir grup. Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul gibi takımlar şampiyonluk hedefi olan takımlar. Sıralamada bulunan ilk 5 takım şampiyonluğa geriye kalan takımlar ise alt lige düşmemeye oynuyor. Birde diğer grup var orada yeni kurulan takımlar mücadele ediyor. Bizim bulunduğumuz grupta şampiyonluk son maça kadar devam eder. Ligde toplam 16 maç oynayacağız. Takımda 13 futbolcumuz var. Teknik heyette Suat Canlı hocamızla birlikte takımı maçlara hazırlıyoruz. Defansta oyun kurucu ve ilerde forvet mevkide oynayabilecek futbolcu eksikliğimiz var. Orhan Barman başkanımız ile görüşme yaptık. İkinci yarda o mevkii için yerli futbolcu bulamadığımızdan Gana’dan oyuncu getireceğiz.” dedi.

“FUTBOLU ÇOK SEVİYORDUM”

Ampute futbolu ile tanışma serüveninden bahseden Ali Karaoğlan, “Ben motor teknisyeniyim. Bir kazan içerisinde sağ kolumdan hareket kabiliyeti iş kazası yaşadım ve engelli oldum. Öncesinde her hangi bir engelim yoktu. İlk başlarda zor günler geçirdim. Sapa sağlam bir insan birden engelli olunca ister istemez moral kaybı yaşıyor. Futbolu çok seviyordum, spor yapma gereği hissettim. Arayışlar içerisine girerek Ampute Futbol diye branş olduğunu ama Malatya’da olmadığını öğrendim. Bunun üzerine gazi arkadaşlarımızla beraber araştırma içerisine girdik. Ankara’da gerekli görüşmeleri yaparak 2005 yılında takım kurmaya karar verdik. Devam eden yıllarda çeşitli eğitimler alarak 2008’de Ay Yıldız Spor Kulübünü kurduk.” sözlerine yer verdi.

MİLLİ TAKIMA ÇOK OYUNCU GÖNDERDİK

Kulüpleşme sürecinden de bahseden Karaoğlan, “Takım kurma çalışmalarına 2005 yılında başladığımız süreçte 2008 yılında kulüpleşme ve idarileşmemizi tamamladık. Ampute futbolunun en çok rağbet gördüğü dönemde o yıllardır. Çünkü ligler yeni başlamış, her hafta maçlar canlı yayınlanıyordu. 2009 sezonunda Milli takım Avrupa Şampiyonu olmuştu. Fakat aradan geçen yıllarda Ampute futboluna olan ilgi azaldı ve rağbet görmemeye başladı. Son olarak bu sene Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımız büyük bir başarı elde edince yeniden bu ilgi arttı. Bizde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak hakikaten başarılı bir kulübüz. Sadece gururumuz Selim Karadağ kardeşimiz değil, ondan öncede milli takımlara oyuncular verdik. Ayrıca ülkenin çeşitli şehirlerinde kulüplerde faaliyet yürüten takımlara futbolcular gönderdik. Bu işe önce amatör olarak başlayıp şuan da önemli kulüplerde oynayarak maddi olarak geçinen oyuncular var.” Diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ”

Ampute futbolunun bu sezon tekrar ilgi görmeye başladığının altını çizen Karaoğlan, “ Takım ligde ilk maçını Malatya’da oynadıktan sonra Antalya deplasmanına maça gitmişti. Arkadaşlarımızın çoğu Malatya dışına çıkmamış insanlardı. Köyden, kasabadan, kahveden topladığımız arkadaşlarla 4-5 aylık antrenmandan sonra hepsini sporcu yaptık. Onlarda ilk maça çıkana kadar nasıl bir şeyle karşılaşacaklarını, nasıl rağbet göreceklerini bilmiyordu. İkinci hafta maçı için Antalya’ya gittiğimizde 5 yıldızlı otelde konaklayıp, maça öyle çıktılar. Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için hoşlarına gitmişti. Maç günü müsabaka televizyon kanallarından canlı veriliyor ve maçı da son dakika da attığımız 1 golle 2-1 kazanıyoruz. Orada alınan başarı büyük olduğundan Malatya’ya geldiğimizde hem sporcularımızın yüzleri gülüyordu hem de vatandaşların ilgisi onları daha çok motive etmişti. O yıllarda insanlar yolda bizleri durdurup takımla ilgili sohbet ediyordu. Bu sezonda oluşturduğumuz kadroyla şampiyonluğa oynayacağız. Bu hafta Pazar günü Malatya’da İstanbul Esenyurt takımıyla Yeşiltepe’de saat 14.00’de karşılaşacağız. Onlarda iyi bir kadroya sahipler. Genelde bu takımlar maddi olarak destek gören takımlar. Önümüzdeki 3-4 maçta lig şekillenecektir. Eğer üst sıralarda kendimize yer bulabilirsek, ikinci yarıda takıma yapacağımız takviyelerle sezon sonunda bu işi şampiyonluğu alarak götürürüz.” Şeklinde konuştu.

“İYİ SKORLARLA DEVAM EDECEKTİR”Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü teknik sorumlusu Suat Canlı ise lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Suat Canlı, “Takım içerisinde çalışmalarımız gayet uyumlu bir şekilde sürüyor. İlk maçımızı Samsun deplasmanında oynadık ve Allah nasip etti güzel oyun ve skorla kazandık. Malatya’ya bu anlamda büyük bir mutluluk yaşattığımıza inanıyorum. İnşallah bu başarılı sonuçlar her hafta alacağımız iyi skorlarla devam edecektir. Ali Karaoğlan antrenörümüzün nezaretinde futbolcu kardeşlerimiz antrenmanlarına devam ediyor. Bu anlamda takımımızla ilgili beklentiler bu sezon büyük, bu beklentilere de inşallah sezon sonunda en iyi cevabı vereceğiz. Bizlerden ilgisini ve alakasını esirgemeyen milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendiye, her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, yardımcısı Ertan Mumcu’ya çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ