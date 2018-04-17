Ampute’den Destek Çağrısı!

Süper Lige yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman şunları söyledi: “Önemli bir karşılaşmada rakibimiz 1-0 öne geçmesine rağmen sporcularımızın ve teknik heyetimizin gayreti sonucunda galip gelmesini bildik. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Şükürler olsun önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübü olarak birçok branşta başarılı olduk. Ampute takımımızda şampiyon olarak bizi fazlası ile mutlu etti. Taraftarlarımızı gelecek sezon maçlarımıza gelmeye takımlarına destek olmaya davet ediyoruz. Takımın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’dır. Bizlere verdikleri büyük desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

“13 BRANŞTA 1300 LİSANSLI SPORCU”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ise Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak 13 branşta 1300 lisanslı sporcuyla Malatya’da spora çok büyük katkılar sunduklarını belirterek “Kulüp bünyesindeki branşlardan bir tanesi ampute takımımız bizleri sevindiren bir galibiyetle adını Süper Lig’e yazdırmayı başardılar. Hem engelli sporcularımız adına hem ilimiz adına büyük bir başarıya imza attılar. Çok zor bir sezonu geride bıraktılar. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile rekabet içerisindeydik. Gelecek sezon oynanacak karşılaşmalar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Dolayısıyla Malatya’nın tanıtımı adına çok iyi bir iş çıkardılar. Kulüp başkanı Orhan Barman’ı ve sporcularımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu anlamda şampiyonluk Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi