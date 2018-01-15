Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın son durumunu ve transfer çalışmalarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesispor Teknik Sorumlusu Suat Canlı, 11 Mart’ta başlayacak olan ikinci yarının hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi. “Ligde daha güçlü ve daha temkinli mücadele vererek arzu ettiğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. İlk yarıda sadece 1 mağlubiyet alarak liderin 3 puan gerisinde ligi tamamladık. O maçta da gönül isterdi en az 1 puanla dönelim. Ama nasip değilmiş. İkinci yarıda lider Antalya ekibini sahamızda konuk edeceğiz. Bu kez avantaj yüzde 50 bizim lehimizde olacak. Geri kalan yüzde 50’yi de lehimize çevirmeyi başardığımız takdirde liderliği ele geçireceğiz. Tabi ki diğer oynayacağımız maçlarda zor geçecek. Ama o maç burada final havasında geçecek. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu oyuncuları takıma kazandırabilirsek ikinci yarı bizim açımızdan çok daha güzel geçecek.”

FUTBOL OYNAMAK İSTERLERSE…

Engelli vatandaşlara seslenen Canlı, “Malatya’da kol ve bacak bölgelerinden engeli olan futbol oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa bizlere ulaşsınlar. Gazeteniz aracılığıyla bizlerle iletişim kurabilirler. Genç arkadaşlarımız bizlerin yanında olurlarsa altyapı takımımıza onları kazandırabiliriz. Süper Lige yükseldiğimiz takdirde zaten bambaşka bir kadro kurmamız gerekiyor ki ligde kalıcı olalım. Mevcut kadromuzda yer alan oyuncular lige yükselmek için ayrı bir heves içerisindeler. Hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. İnşallah Malatya ismini Süper Lig’de Ampute futbol takımı olarak da temsil edeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ