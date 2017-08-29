29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Amputede fikstür çekildi

Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımının 2017 – 2018 futbol sezonunda yer alacağı grup belli oldu.

29 Ağustos 2017 Salı 11:32
Amputede fikstür çekildi

  Ampute Futbol 2017-2018 sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi Ankara’da yapıldı. Fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, Ampute Futbol As Başkanı Murat Kandazoğlu, MHK Başkanı Zekayi Ayan, Süper Lig ve 1.Lig Kulüp temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Federasyon başkanı liglere katılacak tüm kulüplere müsabakalarda başarılar diledi. Daha sonra geçilen fikstür çekiminde Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, 1. Lig 2. Grup’ta yer aldı. temsilcimizin grubunda Antalya, Samsun, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Sakarya, Denizli şehirlerinin takımları yer aldı. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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