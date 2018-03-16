AMPUTE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı 9. hafta karşılaşmasında 18 Mart Pazar günü saat 15.00’de Esenyurt Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan turuncu-yeşilliler karşılaşmanın oynanacağı İstanbul’a bugün hareket edecek. Şehit Kamil Belediyespor’dan devre arasında transfer edilen milli oyuncu Mehmet Bayat İstanbul’a hareket etmeden önce değerlendirmelerde bulundu. Bayat, “Takıma devre arasında katıldım. Daha önceden Büyükşehir Ampute Takımını takip ediyordum. Benimde dahil olmam ile beraber kadro biraz daha güçlendi. Uyum sürecini atlattık. Yönetimimiz gereken her türlü desteği veriyor. Kondisyon açısından biraz eksiklerimiz var. Ekip halinde daha çok çalışıp gücümüzü artırmamız gerekiyor. Samsun maçında oyuncu kardeşlerimin performansını gözlemleme fırsatım oldu. Bu sezon şampiyonluğa oynayan takımıma katkı sağlamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için geldim. Kulüp içinde her şey yolunda görünüyor. Şampiyonluk yolunda iddiamız var.” dedi.

“KADROLARINI GÜÇLENDİRDİLER”

“Esenyurt maçının büyük önem arz ettiğini kaydeden Mehmet Bayat, “Antalya takımını sahamızda ağırlayacağız. Bu iki takımdan puanlar alırsak şampiyonluk yolunda avantaj elde edeceğiz. Önceliğimiz Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Esenyurt takımını yenmek. Daha önce ben Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor forması giydiğim sezonda bu takımla maç yapmıştım. Onlarda takviye yaptılar ve kadrolarını güçlendirdiler. Ama bizde güçlü bir ekibiz. Takımımıza güveniyorum. İnşallah Malatya Büyükşehir Ampute Futbol Takımı’nın ismini Süper Lig’e yazdıracağız. Kısmet olurda yükselirsek biraz daha hızlı koşan futbolculara ihtiyacımız olacak. Elimizdeki mevcut kadroyla orada tutunmamız mümkün görünmüyor. Bu anlamda bizlere destek vererek ilgilendikleri için Ertan Mumcu ve Seyfullah Özdemir başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Suat Canlı ve Ali Karaoğlan hocalarımızın takım üzerinde emeği çok büyük, eğer onlar işi bu kadar sıkı tutmasalardı takım bu seviyelere gelmeyebilirdi. Malatya’da ampute futbol sahasının bulunması çok büyük bir avantaj. Bu konuda emeği geçenlere de ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi