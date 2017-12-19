Ampute 1. Lig 2. Grupta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı ligin 7. haftasında sahasında Adana Gençlik Ampute Spor Kulübü’nü ağırladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Turuncu-Yeşilliler Yeşiltepe Stadı’nda oynadığı maçta rakibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Malatya temsilcisi maça Engin,Aliseydi, Cebrail, Zülfücan, Metin, Ramazan, İsmail ile başladı. Karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Büyükşehir Belediyesi Ampute takımı Cebrail’in 24. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına bu skorla girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takım 29. dakikada Muhammed’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Maçın sonlarına doğru Zülfican’ın attığı golle durumu 3-0’a taşıyan Turuncu-Yeşilliler sahadan bu skorla ayrıldı. Ligde 7 maçta 6 galibiyeti bulunan Büyükşehir, 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ