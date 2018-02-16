AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ampute Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Suat Canlı, “ikinci yarıya sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Takımımız bu sezon 11. antrenmanına çıkarak zorlu maçlar öncesinde en iyi şekilde hazırlanıyor. Oyuncu kardeşlerimiz Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda haftanın iki günü idmanlarını aksatmadan yapıyor. Futbol arkadaşlarımız hırslı ve istekliler. İkinci yarıda tıpkı ilk yarıda olduğu gibi başarılara imza atacağız. Malatya’mıza ikinci bir Süper Lig takımı kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim için kader müsabakası niteliği taşıyan Antalyaspor karşılaşmasının stresini futbolcularımıza hatırlatmadan önümüze maç maç bakarak ilerliyoruz. Tabii o maç Malatya’da final havasında geçecek bir müsabaka olacaktır. Şampiyonluk için ipi göğüsleyeceğimiz maç olmasını istiyoruz. Malatya’nın futboldan sonra farklı bir branşta ampute futbolunda Süper Lig’de temsil edebilmek için çok büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Tıpkı şuan futbol maçlarının yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı gibi, Süper Lig’e çıktığı zamanda TRT Spor tüm maçlarımızı her hafta canlı verecek. Bu sayede dünyanın her köşesindeki hemşerilerimiz takımlarını canlı izleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca Malatya’mızın tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Bu anlamda bizleri sürekli arayarak fikir alışverişinde bulunarak destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve yardımcısı Ertan Mumcu’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“2 OYUNCU İÇİN TALEPTE BULUNDUK”

Transfer çalışmaları ve gelecek sezon ile ilgili olarak ise Suat Canlı şu ifadeleri kullandı: “Transfer sezonu devam ediyor. Yönetimimize defansif orta saha ve orta saha ve hücuma dönük 2 kritik oyuncu transferi için talepte bulunduk. İhtiyacımız olan transferlerin gerçekleşmesi için kulüp başkanlarımız Orhan Barman ve Seyfullah Özdemir yoğun gayret gösteriyor. İnşallah istediğimiz oyuncuların olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Süper Lig’e yükseldiğimiz takdirde bu oyuncular uyum sorununu atlattıkları için gelecek sezon içinde yatırım niteliği taşıyacaktır. Ligin ikinci yarısı 11 Mart’ta başlayacak. Samsun Engelliler Spor Kulübü ile Malatya’da karşılaşacağız. İkinci yarıya galibiyette başlamak istiyoruz.”busabahmalatya.com