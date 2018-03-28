AMPUTE HAYATİ MAÇA HAZIRLANIYOR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Denizli Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek liderle arasındaki puanı 1’e düşürdü. Geride kalan 10 haftalarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Malatya temsilcisi 24 puanla lider Antalya Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün 1 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-yeşilliler 1 Nisan Pazar günü Yeşiltepe Ampute Futbol Sahasında saat 14.00’de lideri konuk etmeye hazırlanıyor. Kazanması halinde liderliğe yükselecek olan Büyükşehir Belediyesi’nde tüm hesapların galibiyet üzerine kurulduğu belirtildi.

“TARAFTARLARI BEKLİYORUZ”

Takımla ilgili son durumu değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı teknik sorumlusu Suat Canlı, Pazar günü oynayacakları final niteliğindeki maça tüm Malatyalı sporseverleri takımlarına destek olmaya davet etti. Canlı, “Denizli maçında güzel bir oyunla galibiyet aldığımız için mutluyuz. Rakip bizi biraz zorlasa da şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülümüz yoktu. Bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalar zaten kolay geçmeyecektir. Takımlar bir birine puan kaybı yaşatmak isteyeceklerdir. Bize güvenen insanları inşallah mahcup etmeyeceğiz. Pazar günü zor geçecek bir maça daha çıkacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Malatyalı sporseverleri takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu maçta taraftar desteği çok ihtiyacımız var. Onların desteğini yanımızda hissetmek futbolcularımıza güzel bir motivasyon kaynağı olacaktır. Amacımız zirveye yerleşmek ve Malatya’ya ikinci Süper Lig takımı kazandırmaktır. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor’a destek verecek taraftarları ertesi gün oynayacağımız maçta görmek istiyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi