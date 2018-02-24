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AMPUTE GÜÇ DEPOLUYOR

Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, devre arası çalışmalarına Yeşiltepe’de yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren turuncu-yeşilliler ligin ikinci yarısında oynayacağı maçlar öncesinde enerji depoluyor.

AMPUTE GÜÇ DEPOLUYOR

Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, devre arası çalışmalarına Yeşiltepe’de yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren turuncu-yeşilliler ligin ikinci yarısında oynayacağı maçlar öncesinde enerji depoluyor.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:26
AMPUTE GÜÇ DEPOLUYOR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ikinci yarı hazırlıklarını teknik sorumlu Suat Canlı yönetiminde sürdürüyor. Hedeflerinin Malatya’ya ikinci Süper Lig takımı kazandırmak olduğunu söyleyen Canlı, İkinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Suat Canlı, “ikinci yarıya sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncu kardeşlerimiz Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda haftanın iki günü idmanlarını aksatmadan yapıyor. Futbol arkadaşlarımız hırslı ve istekliler. İkinci yarıda tıpkı ilk yarıda olduğu gibi başarılara imza atacağız. Malatya’mıza ikinci bir Süper Lig takımı kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim için kader müsabakası niteliği taşıyan Antalyaspor karşılaşmasının stresini futbolcularımıza hatırlatmadan önümüze maç maç bakarak ilerliyoruz. Tabii o maç Malatya’da final havasında geçecek bir müsabaka olacaktır. Şampiyonluk için ipi göğüsleyeceğimiz maç olmasını istiyoruz. Malatya’nın futboldan sonra farklı bir branşta ampute futbolunda Süper Lig’de temsil edebilmek için çok büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Tıpkı şuan futbol maçlarının yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı gibi, Süper Lig’e çıktığı zamanda TRT tüm maçlarımızı her hafta canlı verecek. Bu sayede dünyanın her köşesindeki hemşehrilerimiz takımlarını canlı izleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca Malatya’mızın tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Bu anlamda bizleri sürekli arayarak fikir alışverişinde bulunarak destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve yardımcısı Ertan Mumcu’ya teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol 1. LigiMalatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı
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