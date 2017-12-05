Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 5. haftasında karşılaştığı Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek puanını 12’ye yükseltti. Geçen hafta deplasmanda ligin lider takımı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’ne 6-1 mağlup olan Turuncu-Yeşilliler, bu hafta aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını korudu. Ligde 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Antalya temsilcisinin hemen ardında 2. sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ