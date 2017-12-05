05 Aralık 2017 Salı

Ampute, 3 puanı rahat aldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.

05 Aralık 2017 Salı 11:03
Ampute, 3 puanı rahat aldı

  Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 5. haftasında karşılaştığı Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek puanını 12’ye yükseltti. Geçen hafta deplasmanda ligin lider takımı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’ne 6-1 mağlup olan Turuncu-Yeşilliler, bu hafta aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını korudu. Ligde 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Antalya temsilcisinin hemen ardında 2. sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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