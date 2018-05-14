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Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!

Malatyaspor USA, Amerika Cosmopolitan Soccer Ligin bitimine 2 hafta kala sahasında Manhattan Celtic ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar rakibini gol yağmuruna tuttu. Başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Malatyaspor USA, Manhattan Celtic’i 5-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı

Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!

Malatyaspor USA, Amerika Cosmopolitan Soccer Ligin bitimine 2 hafta kala sahasında Manhattan Celtic ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar rakibini gol yağmuruna tuttu. Başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Malatyaspor USA, Manhattan Celtic’i 5-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:18
Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!

Amerika’da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA ligin bitimine 2 hafta kala sahasında Manhattan Celtic takımıyla karşı karşıya geldi. Amerika Cosmopolitan Soccer Ligi’nde şampiyonluğun en ciddi adayı durumunda bulunan sarı-kırmızılı takım, sahasında Manhattan Celtic ile oynadığı müsabakayı 5-0 kazandı. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Malatyaspor USA, aldığı galibiyetle şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Malatyaspor USA’in Manhattan Celtic karşısında gollerini 8. dakikada Kemal Gürel, 47 ve 52. dakikalarda Akhtam Khamrokulov, 88. Baran Mutlu ve 66. dakikada Mustafa Güllüce kaydetti. Malatyaspor USA, aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, bitime 2 hafta kala da önemli bir avantaj yakalamış oldu.

“KUPANIN UCUNDAN TUTTUK”

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, şampiyonluk kupasının ucundan tutuklarını belirterek, “Aldığımız bu galibiyetle hedefimize çok yaklaştık. Şampiyonluk kupasının ucundan tuttuk diyebilirim. Geri sayım sürüyor. Biz bu başarı için çok çalıştık, çok emek harcadık. İnşallah o kupayı Tıme Meydanında kaldıracağız ve Amerika’da coşkulu bir kutlama yapacağız.” dedi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporAmerikaşampiyonluk
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