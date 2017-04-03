03 Nisan 2017 Pazartesi

Amatörün şampiyonu Arguvan!

Malatya amatör futbol liglerinin çatısı olan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 2016 – 2017 futbol sezonunun şampiyonu Arguvan Belediyespor oldu. Normal sezonu B grubunda ikinci sırada tamamlayarak, play off’lara kalan lacivert beyazlılar, play off müsabakalarında 3 maçın sonunda 7 puana ulaşarak, şampiyonluk ipini göğüsledi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:15
Amatörün şampiyonu Arguvan!

  Yerel amatör liglerde sezonun en prestijli organizasyonunda şampiyon Arguvan Belediyespor oldu. Play off grubunda 1932 Malatyagücü, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 1966 Malatya Gençlik ile yarışan Arguvan Belediyespor, ilk maçında 1932 Malatyagücü ile 1 – 1 berabere kalmış, ikinci maçında Hekimhan’ı 3 – 2 mağlup etmişti.

1932 MALATYAGÜCÜ FIRSAT TEPTİ!
  Dün oynanan son maçta 1966 Malatya Gençlik’i 4 – 3 mağlup eden Arguvan temsilcisi, 7 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti. 1932 Malatyagücü ise Arguvan ile final oynama şansını büyük bir sürprize imza atarak elinden kaçırdı. Hekimhan Girmanaspor’a 7 – 5 mağlup olan kırmızı beyazlıları play off’u 4 puanla 3. sırada tamamladı. 1966 Malatya Gençlik puansız sonuncu olurken Hekimhan 6 puanla Arguvan’ı takip etti. Malatya şampiyonu olan Arguvan Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor eğer BAL şampiyonu olamaz ise İnönü Üniversitesi ile BAL play out maçına çıkarak, BAL’a yükselme mücadelesi verecek. Yeşilyurt Belediyespor’un 3.Lig’e çıkması halinde ise Arguvan direkt BAL’a çıkacak.

MEHMET KIROĞLAN
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