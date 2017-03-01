Yeşiltepe bölgesine ciddi yatırımlar alan Malatya amatörü şimdi de eskisi gibi semt sahalarının çoğalmasını istiyor. Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, spor tesisleşmesi bakımından Malatya son yıllar da istediği alt yapı desteğini aldığını belirtti.

“SEMT SAHALARI İLE HALKIMIZ SPORA YÖNELEBİLİR”

Sadece lisanlı sporcular ya da kulüpler için tesis yapılamayacağını, aynı zamanda vatandaşların sağlıklı spor yapacakları alanlar için de tesisleşmenin önemine dikkat çeken Özdemir, “Eskiden mahalle aralarında çocuklar top oynarlardı. Maalesef artık betonlaşmanın sonucunda toprak sahalar araziler kalmadı. Tabi okul saatlerinin çok uzun olması hafta sonları kurs merkezlerine gitmeleri çocukların spor yapmalarının önüne geçiyor. Çocukların daha fazla spor yapmaları için Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bir çalışması var. Semt ve mahallelerimize yapılacak spor tesisleri çocuklarımızı spor yapmaları için teşvik edecektir. Halkımız da buraları kullanabilecektir. Bu konuda Sayın Sadi Fındıklı’nın özverili çalışmaları var. Şu an yerel liglerin oynanması için yeteri sahyıda sahamız var. Ancak nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında Çöşnük, Orduzu, Yakınca ve Tecde semtlerine yapılmasını istediğimiz spor tesisleri var.” İfadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI:

Spor tesisleşmesinin aynı zamanda yeni genç neslin düzgün yetişmesine katkıda bulunacağını ifade eden Özdemir, bu konuda büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır’ın, kendilerine ve projelerine sıcak baktığını ifade etti. Özdemir, “Çocukları sokak aralarında kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutup spor yapmaya yönlendirdiğimiz de daha da ileri seviyeler de ilimiz temsil edilecektir. Malatya hızla gelişen bir kent. Yerel yöneticilerimiz başta büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere bizlere destekleri devam ettiği sürece spor branşlarında başarılarımız artacaktır.” Dedi.

FATİH AVCI