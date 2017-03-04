Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde müsabakaların 2 hafta sonra başlayacağını belirterek, katılım sayısında bu sezon düşüş yaşadıklarını söyledi. Özdemir, “Müsabakalarımızı 19 Mart’ta başlatmayı düşünüyoruz. İkişerli gruplarda oynanması planlanıyor. Bu ligi şampiyon olarak tamamlayan takımlar 1. Amatör lige çıkmaya hak kazanacaklar. 2. Amatör liginde geçen yıl 18 takım mücadele ederken bu sene 14 takım mücadele edecek. Lige katılım göstermeyen takımlar yine alt yapı çalışmalarına devam edecekler. Planlamalarımıza göre de müsabakaları haziran ayının başında bitirmeyi planlıyoruz. Bu yıl kış mevsimi sert geçti ama maçların oynanmasın da her hangi olumsuzluklar yaşanmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz güzel gayret göstererek sahalarımızı müsabaka oynanması için uygun hale getirdiler.” İfadelerini kullandı.

Yeşiltepe Stadı’nın yenilenen yüzüyle play oflardan itibaren hizmet verecek duruma geldiğini ifade eden Özdemir, “2. Amatör Küme maçlarımızla tamamen burası hizmete girecek. Şu an itibariyle hiçbir eksiği görünmüyor. Gerçekten müthiş bir tesis oldu. İl Müdürlüğümüze ve bakanlığımıza amatörler olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

MEHMET KIROĞLAN