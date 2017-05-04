Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve İl Tertip Komitesi, yerel liglerin Ramazan Ayı başlangıcına denk gelmemesi için sezon başında belirlediği 2106 – 2017 futbol sezonu sıkıştırılmış maç takvimini devreye koydu. Tüm kategorileri 21 Mayıs 2017’de bitirmek için mücadele eden ASKF, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen sporcu ve antrenörleri, hakem ile saha görevlilerini de bu zorluktan kurtarmış olacak.

8 GÜNDE 3 MAÇ OYNAYACAKLAR

Tıpkı İngiltere Premier Lig gibi bu hafta içinde 3 maça çıkacak amatör takımlar ise sezon başında kendilerine sunulan takvimden dolayı programlamalarını ona göre yaptı. 29 Nisan Cumartesi günü 7. hafta maçlarını oynayan takımlar, 1 Mayıs Pazartesi 8. haftayı geride bıraktı. 6 Mayıs Cumartesi ve 7 Mayıs Pazar 9. Hafta maçlarını oynayacak 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ekipleri daha sonra her maçlarını hafta sonu oynayacak ve ligleri tamamlayacak.

“RAMAZAN AYI’NDAN ÖNCE LİGLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ”

ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir bu uygulamanın gerekçelerini açıklayarak, “Tabi sıkıştırılmış maç takvimi son yıllarda ülkemizde birçok ligde uygulanıyor. Belki amatör takımlarımız için 3 günde bir maç yapmak yorucu gelebilir fakat biz sezon başında zaten planlamalarımızı onlar istişare ederek yapmıştık ve kendileri de kabul etmişlerdi. Tabi normal sezon içersinde referandum ve sınavlar nedeniyle ya da kar yağışı veya farklı sebeplerden dolayı bazen bir sonraki haftaya ertelemeler oldu. Tüm bunlar, bütün liglerimizi göz önüne aldığınızda bazı sarkmaları da beraberinde getiriyor. Ramazan Ayı 26 Mayıs’ta başlıyor. O tarihlerdeki sıcaklıklarda düşünüldüğünde, oruç ibadetini yapan sporcu, hakem, antrenör ve görevlileri düşünmek zorundayız. Bunun için her kategorideki liglerimizi bu tarihten önce tamamlayarak, 2016 – 2017 sezonunu bitireceğiz” dedi.

FATİH AVCI