2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'ni hedefleyen Doğanşehir Belediyespor, Malatya Amatör futbolu ve kulüp tarihinin ilk yabancı transferine imza atarak Mali’den Harouna Konate kadrosuna kattı. Malatya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atan Malili Harouna Konate’ye Doğaşehirliler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yeni transferler Harouna Konate, geçen sezon Tokat takımı Turhalspor’un formasını giydi. Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımı Doğanşehir Belediyespor, alt yapısından da 5 futbolcuyu A takıma kazandırdı.

“OYUNCUNUN LİSANSI ÇIKTI”

Transferle ilgili açıklamada bulunan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Doğanşehir Belediyespor Kulübü’nün yaptığı transferin Malatya Amatör futbol tarihinin ilk yabancı transferi olduğunu söyledi. Özdemir, “Doğanşehir Belediyespor kulübümüz kadrosuna Malili Harouna Konate’yi kattı. Bu oyucumuzun lisansı çıktı. Bu transfer hem Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin ilk yabancı transferi olarak da kayıtlara geçti” diye konuştu.

İHA