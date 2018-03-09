AMATÖRDE ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

A Grubu’nda oynadığı 2 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayan Yeni Balabanspor zirvede yer alırken, 1 maçı eksik takımlardan Malatya İdmanyurdu ikinci, Yazıhan Belediyespor üçüncü, Arapgirspor dördüncü, Çatyol Belediytespor ise beşinci sırada bulunuyor. B Grubu’nda ise ikinci hafta sonunda üç takımın 6’şar puanı bulunuyor. Hekimhanspor averajla zirvede yer alırken, Çöşnük Gençlikspor ikinci, Malatya Galataspor ise üçüncü sırada bulunuyor. 3’er puanlı takımlardan Ören Gençlikspor dördüncü, Tandoğanspor ise beşinci sırada yer alıyor. Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu: 10 Mart Cumartesi 13.00 Arapgir İlçe Stadı Arapgirspor-Yazıhan Belediyespor, 11 Mart Pazar 10.30 Yeşiltepe 1 nolu saha Malatya İdmanyurdu-Şire Pazarıspor, 13.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Sancaktarspor-Erkenek Hürriyet, 15.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Çatyol Belediyespor-Yeni Balabanspor B Grubu: 11 Mart Pazar 11.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Çöşnük Gençlikspor-Malatya Fenerspor, 13.30 Ören Stadı Ören Gençlikspor-Doğanyol Belediyespor, 13.30 Hekimhan İlçe Stadı Hekimhanspor-Malatya Galataspor, 15.00 Yeşiltepe 3 nolu saha Tandoğanspor-Polat Belediyespor.busabahmalatya.com