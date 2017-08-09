2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları kitapçığı yayınlandı. 2017-2018 sezonunda amatör futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlemi bedelleri, amatör liglerde yaş, statü, liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı uygulama esasları, 4 Ağustos 2017 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek 7 Ağustos 2017 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlandı. "2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar" adı altında basılan uygulama esaslarının, tüm amatör kulüplere dağıtımı yapılacak.

Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri 07 Ağustos - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında, ikinci transfer dönemi işlemleri ise 2 Ocak - 18 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ise TFF Bölge Müdürlüklerinde başlatılarak 8 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacak. Yeni esasları değerlendiren MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, “Genel manada çok farklı bir uygulama olmayacak. Lisans ve vize ücretleri bile sabit kaldı. Önceden bir futbolcunun transfer dönemi içersinde lisansı çıkmasına rağmen bir başka takıma gitmesine müsaade ediliyordu. Şimdi bu kalktı. Bir oyuncu sadece 2 transfer yapabilecek. Zaten kitapçığımız basılıyor, tüm kulüplere dağıtacağız.” İfadelerini kullandı.







ÖMER ALİ DELİBAŞ