Amatörde transfer sezonu başladı

Birinci transfer tescil dönemi 27 Temmuz 2018'de başlayıp 12 Ekim 2018 tarihlerinde sona erecek. Liglerde ikinci transfer ve tescil dönemi ise 3 Ocak 2019 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2019 tarihinde bitecek. Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatörler, 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Küme’de mücadele edecek takımlar kadrolarındaki oyuncuların tescil işlemlerini ve transferlerinin de lisans işlemlerini bu tarihlerde yapabilecek. Yaz aylarında transfere hızlı bir giriş yapan Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ve Malatya İdmanyurdu yeni transferlerini resmi olarak renklerine bağlamış olacak.