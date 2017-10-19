Tüm maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde oluştu: U14 Ligi 8. Hafta: Pütürge Gençlik-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-9, Anadolu Selçuklu-Malatya Fenerspor: 4-1, Adafı Kartalspor-Kaldırımgücü: 1-3, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Kale Gençlerbirliği: 3-4, U-14 Ligi’nde son hafta maçları 22 Ekim Pazar günü oynanacak. U-19 1. Kümede 1 maçın tatil edildiği 8. haftada 6 karşılaşma oynandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Kale Gençlerbirliği-Malatyaspor: 1-1, Çöşnük Gençlik-Malatya Fenerspor: 1-8, Malatya Galataspor-Ataköyspor: 4-0, Demirspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-1, Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Sancaktarspor: tatil edildi (3 – 1), Orduzuspor-Adafı Kartalspor: 0-5, Battalgazi Belediyespor-Sanayispor: 3-2. U14 Ligi’nde haftanın programı ise şöyle; 12.00 Kaldırımgücü-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, 13.30 Malatya Fenerspor-Pütürge Gençlik, 16.00 Kale Gençlerbirliği-Anadolu Selçuklu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Sanayispor: 3-0 (hükmen), Adafı Kartalspor-Akçadağspor: 3-0 (hükmen)



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