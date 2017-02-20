20 Şubat 2017 Pazartesi

Amatörde sürpriz çok!

Her haftası ayrı bir heyecana sahne olan Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde sona yaklaşılırken, ortaya sürpriz sonuçlar çıktı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
Amatörde sürpriz çok!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 12. Hafta müsabakaları merkez ve ilçe sahalarında oynanan toplam 8 müsabaka ile tamamlandı. A grubu lideri 1932 Malatyagücü, Orduzuspor’u 2 – 1 yenerek, şampiyonlunu büyük ölçüde garantiledi. B grubu lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise bu sezon ilk mağlubiyetini alarak Sanayispor’a 1 – 0 kaybetti. Ligde oynanan tüm maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle; 1932 Malatyagücü 2 – 1 Orduzuspor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 0-1 Sanayispor, Demirspor 1-0 Arguvan Belediyespor, Kaldırımgücü 0 – 8 Adafı Kartal Spor, Ataköyspor 3 - 4 44 Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlikspor 5-2 B.Gazi Bld. Spor, Akçadağ Spor            1- 4 Telekom Spor, D.Şehir Bld. Spor 3 - 2 Malatya Spor.

FATİH AVCI
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