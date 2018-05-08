Amatörde sona doğru…

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun sonuna doğru yaklaşırken heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla sürdü. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 5 maçta 29 gol atıldı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlikspor haftayı 3 puanla tamamladı. Ligin 13.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Erkenek Hürriyet 2-5 Yazıhan Belediyespor, Sancaktarspor 0-3 (hükmen) Malatya İdmanyurdu, Çatyol Belediyespor 6-2 Şire Pazarıspor, Yeni Balabanspor 2-4 Arapgirspor, B Grubu Çöşnük Gençlik 4-0 Malatya Galataspor, Malatya Fenerspor 0-3 (hükmen) Tandoğanspor, Ören Gençlik 2-2 Hekimhanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 (hükmen) Polat Belediyespor.