Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921

Amatörde sona doğru…

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 5 maçta 29 gol atıldı.

Amatörde sona doğru…

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 5 maçta 29 gol atıldı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:13
Amatörde sona doğru…

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun sonuna doğru yaklaşırken heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla sürdü. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 5 maçta 29 gol atıldı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlikspor haftayı 3 puanla tamamladı. Ligin 13.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Erkenek Hürriyet 2-5 Yazıhan Belediyespor, Sancaktarspor 0-3 (hükmen) Malatya İdmanyurdu, Çatyol Belediyespor 6-2 Şire Pazarıspor, Yeni Balabanspor 2-4 Arapgirspor, B Grubu Çöşnük Gençlik 4-0 Malatya Galataspor, Malatya Fenerspor 0-3 (hükmen) Tandoğanspor, Ören Gençlik 2-2 Hekimhanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 (hükmen) Polat Belediyespor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
AmatörFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7. hafta
Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7. hafta
3 puan alamamanın üzüntüsü
3 puan alamamanın üzüntüsü
Başın sağ olsun Murat
Başın sağ olsun Murat

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim