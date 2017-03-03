Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde hafta sonu 14.Hafta müsabakaları oynanacak. Bu maçlarla normal sezon tamamlanmış olacak. A ve B grubunda Malatyagücü ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor liderliklerini garantilerken, son hafta play off’a girecek 4. takımı ve küme düşen 2. ekibi belirleyecek. Küme düşmesi önceden kesinleşen Kaldırımgücü son hafta maçına çıkmayacağı için Orduzuspor hükmen 3 – 0 galip sayılacak. İşte haftanın maçları; Demirspor – Ataköyspor, Adafı Kartalspor – Malatyaspor, Sanayispor - 44 Malatya Spor, Telekomspor - Arguvan Belediyespor, 1932 Malatyagücü - Battalgazi Belediyespor, Akçadağspor - H.Han Belediyesi Girmana, D.Şehir Belediyespor - 1966 Malatya Gençlikspor, Orduzuspor – Kaldırımgücüspor 3 – 0 (Hükmen)

MEHMET KIROĞLAN