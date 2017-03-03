03 Mart 2017 Cuma

Amatörde son perde!

Yerel amatör liglerin en üst seviyesi kabul edilen Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 2016 – 2017 futbol sezonu hafta sonu oynanacak müsabakalarla sona erecek. 14. haftanın ardından küme düşen 2 takım ve play off oynayacak 4 takım kesinleşecek.

03 Mart 2017 Cuma 12:38
Amatörde son perde!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde hafta sonu 14.Hafta müsabakaları oynanacak. Bu maçlarla normal sezon tamamlanmış olacak. A ve B grubunda Malatyagücü ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor liderliklerini garantilerken, son hafta play off’a girecek 4. takımı ve küme düşen 2. ekibi belirleyecek. Küme düşmesi önceden kesinleşen Kaldırımgücü son hafta maçına çıkmayacağı için Orduzuspor hükmen 3 – 0 galip sayılacak. İşte haftanın maçları;  Demirspor – Ataköyspor, Adafı Kartalspor – Malatyaspor, Sanayispor - 44 Malatya Spor, Telekomspor - Arguvan Belediyespor, 1932 Malatyagücü - Battalgazi Belediyespor, Akçadağspor - H.Han Belediyesi Girmana, D.Şehir Belediyespor - 1966 Malatya Gençlikspor, Orduzuspor – Kaldırımgücüspor 3 – 0 (Hükmen)

MEHMET KIROĞLAN
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