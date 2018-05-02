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Amatörde Son Haftalar

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala Play off gurubuna ismini yazdıran üçüncü takımın belli olduğu 6 karşılaşmada 44 gol atıldı. Gruplarında liderliklerini sürdüren iki takım M.İdmanyurdu ile Çöşnükspor ve ikinciliğini garantileyen Yeni Balabanspor Play off grubuna katılmaya hak kazandılar.

Amatörde Son Haftalar

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala Play off gurubuna ismini yazdıran üçüncü takımın belli olduğu 6 karşılaşmada 44 gol atıldı. Gruplarında liderliklerini sürdüren iki takım M.İdmanyurdu ile Çöşnükspor ve ikinciliğini garantileyen Yeni Balabanspor Play off grubuna katılmaya hak kazandılar.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:21
Amatörde Son Haftalar

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde bitime 2 hafta kala Play off grubunda mücadele edecek takımlar ise belli olmaya başladı. A Grubu’nda Namağlup liderliğini sürdüren Malatya İdmanyurdu daha önce Play offa yazdıran ilk ekip olmuştu. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlarla Çöşnük Gençlikspor ve Yeni Balabanspor’da şampiyonluk için adını Play off grubuna yazdıran ekipler oldu. Ligin 12.haftasında alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Malatya İdmanyurdu 5-0 Arapgirspor, Erkenek Hürriyet 1-9 Yeni Balabanspor, Şire Pazarıspor 4-5 Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 5-4 Çatyol Belediyespor B Grubu Malatya Galataspor 1-3 Ören Gençlikspor, Hekimhanspor 6-1 Tandoğanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 Malatya Fenerspor (hükmen), Çöşnük Gençlikspor 3-0 Polat Belediyespor (hükmen).

ÖMER ALİ DELİBAŞ  -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
İdmanyurduÇöşnüksporYeni BalabansporPlay Off Grubu
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