Amatörde Son Haftalar

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde bitime 2 hafta kala Play off grubunda mücadele edecek takımlar ise belli olmaya başladı. A Grubu’nda Namağlup liderliğini sürdüren Malatya İdmanyurdu daha önce Play offa yazdıran ilk ekip olmuştu. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlarla Çöşnük Gençlikspor ve Yeni Balabanspor’da şampiyonluk için adını Play off grubuna yazdıran ekipler oldu. Ligin 12.haftasında alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Malatya İdmanyurdu 5-0 Arapgirspor, Erkenek Hürriyet 1-9 Yeni Balabanspor, Şire Pazarıspor 4-5 Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 5-4 Çatyol Belediyespor B Grubu Malatya Galataspor 1-3 Ören Gençlikspor, Hekimhanspor 6-1 Tandoğanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 Malatya Fenerspor (hükmen), Çöşnük Gençlikspor 3-0 Polat Belediyespor (hükmen).

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi