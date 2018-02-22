AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU

Geçen hafta sonu yoğun yağıştan dolayı ertelenen Arguvan Belediyespor - Doğanşehir Belediyespor maçı gol yağmuruna sahne oldu.

Arguvan temsilcisi maça oldukça hızlı başladı ve Ferdi Yiğit, Bünyamin Kalaycı (2) Muhammed Akarsu, Caner Görgeç’in attığı goller ile rakibini 5-1 mağlup etti.



Arguvan Belediyespor’da Enes Teker 15.dakikada, Doğanşehir Belediyespor’da ise Aykut Besni 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Takımlarını yalnız bırakmayan Arguvan Belediyespor taraftarları play-offa kalınması nedeniyle büyük bir sevinç yaşadı. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda mücadele eden Pütürge Belediyespor, geçen hafta play-off bileti almıştı.Her iki grupta da 2’şer takım play-offa kalacak ve çapraz eşleşmeyle bir birine rakip olacak. Buradan birinci çıkacak takım ise Bölgesel Amatör Lig’den play-aut oynayacak takımla karşılaşacak.

