08 Ağustos 2017 Salı

Amatörde planlamalar

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, 2017-2018 futbol sezonunun planlamasını yaptıklarını ifade etti.

08 Ağustos 2017 Salı 11:34
Amatörde planlamalar

  Özdemir, yeni sezonla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, U-14 ve U-19 1. Liglerinin Ağustos ayı sonunda oynatılmasını planladıklarını kaydetti. Kulüplerin istekleri doğrultusunda U-14 Futbol Ligi’nde değişiklik yapıldığını aktaran Özdemir, “Liglerimizi düzenlerken kulüplerimizle istişarede bulunuyoruz. Kulüplerimizin yoğun talebi üzerine TEOG sınavları vesilesiyle U-14 Futbol Ligi’ni erkene aldık. Takımlarımızın hazırlıklarını bu programa göre yapmalarını istiyoruz” dedi.

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