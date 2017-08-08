Özdemir, yeni sezonla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, U-14 ve U-19 1. Liglerinin Ağustos ayı sonunda oynatılmasını planladıklarını kaydetti. Kulüplerin istekleri doğrultusunda U-14 Futbol Ligi’nde değişiklik yapıldığını aktaran Özdemir, “Liglerimizi düzenlerken kulüplerimizle istişarede bulunuyoruz. Kulüplerimizin yoğun talebi üzerine TEOG sınavları vesilesiyle U-14 Futbol Ligi’ni erkene aldık. Takımlarımızın hazırlıklarını bu programa göre yapmalarını istiyoruz” dedi.