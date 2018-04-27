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Amatörde Maçlar Yarın Oynanacak

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11.hafta karşılaşmaları 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Amatörde Maçlar Yarın Oynanacak

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11.hafta karşılaşmaları 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

27 Nisan 2018 Cuma 11:21
Amatörde Maçlar Yarın Oynanacak

Haftanın programı şöyle: A Grubu Yeşiltepe 1’nolu saha 12.00 Çatyol Belediyespor-Erkenek Hürriyet, 14.00 Malatya İdmanyurdu-Yeni Balabanaspor, Yeşiltepe 3 nolu saha 15.30 Sancaktarspor-Yazıhan Belediyespor, Arapgir İlçe Stadı 14.30 Arapgirspor-Şire Pazarıspor, B Grubu Yeşiltepe 1 nolu saha 16.00 Tandoğanspor-Malatya Galataspor, Yeşiltepe 3 nolu saha, 13.30 Çöşnük Gençlik-Doğanyol Belediyespor, Ören Stadı 15.00 Ören Gençlik-Polat Belediyespor, Hekimhan İlçe Stadı 14.30 Hekimhanspor-Malatya Fenerspor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBÜYÜKLER FUTBOL LİGİAmatör
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