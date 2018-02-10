AMATÖRDE LİDERLİK MAÇI!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda namağlup mücadele eden Arguvan Belediyespor, Pazar günü lig ikincisi Ataköyspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig biletini son maçta kaçıran Arguvan Belediyesi, bu sezonda yoluna emin adımlarla devam ediyor. 8 haftada 22 puanla namağlup lider durumda olan mavi-beyazlıların teknik direktörü Ali Turgut, ligin sonlarına yaklaştıkça işi sıkı tuttuklarını söyledi.

“LİGDE PUAN KAYIP ETTİĞİMİZ TEK TAKIM”

Play of sürecinin yaklaşmaya başladığını kaydeden Turgut, hedeflerinin sezonu namağlup lider bitirmek olduğunu belirtti. Ali Turgut, “Kesinlikle rehavete kapılmamız lazım. Oyuncularıma durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyorum. Geçen haftayı maç oynamadan bay geçirdik. Bu sürede bir hazırlık müsabakası oynamak istemiştik. Ama bütün takımlar ligde mücadele ettiği için yapamadık. Rutin antrenman programımızı sürdürdük. Her şey yolunda devam ediyor.Özellikle Ataköyspor ile oynayacağımız bu haftaki maçı heyecanla bekliyoruz. Ligde puan kayıp ettiğimiz tek takım. Onlarda iyi bir kadroya sahipler ve istekliler. Bizi yenmeleri halinde liderliğe yükselebilirler. Bizde kazanmak ve liderliğimizi sürdürmek için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com