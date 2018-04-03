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AMATÖRDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Amatör Büyükler Futbol Lig’de heyecan haftasonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Ligde 6. hafta geride kalırken A Grubu’nda Çöşnük Gençlikspor ve B Grubu’nda Malatya İdmanyurdu liderliklerini sürdürdü.

AMATÖRDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Amatör Büyükler Futbol Lig’de heyecan haftasonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Ligde 6. hafta geride kalırken A Grubu’nda Çöşnük Gençlikspor ve B Grubu’nda Malatya İdmanyurdu liderliklerini sürdürdü.

03 Nisan 2018 Salı 12:50
AMATÖRDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Lig’de hafta sonunda 8 maç oynandı. Grup liderlerinin kayıpsız geçtiği maçlarda 43 gol atıldı. Haftanın en çok gol atıldığı maçta Yazıhan Belediyespor, Erkenek Hürriyet Gençlikspor’u 9-2 yendi. 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle: A Grubu: Şire Pazarıspor 0-3 Çatyol Belediyespor, Arapgirspor 3-4 Yeni Balabanspor, Yazıhan Belediyespor 9-2 Erkenek Hürriyet Gençlikspor, Malatya İdman Yurdu 3-0 Sancaktar, B Grubu: Tandoğan Gençlikspor 7-1 Malatya Fenerspor, Malatya Galataspor 2-4 Çöşnük Gençlikspor, Hekimhan Belediyespor 5-2 Ören Belediye Gençlikspor, Polat Belediyespor 2-6 Doğanyol Belediyespor

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Amatör Büyükler Futbol LigÇöşnük GençliksporMalatya İdmanyurdu
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