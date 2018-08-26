Amatörde kazan kaynayacak!

1.Amatör Büyükler, U19 1.Küme ve U15 Futbol Ligleri’nin fikstürü Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Fikstür çekimi öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, 2018-2019 Futbol sezonunun fair-play içerisinde geçmesini temenni sinde bulundu. Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise 1. Amatör Küme Büyükler liginde 15 takımın mücadele edeceğini, maçların 25 Kasım 2018, U-19 1. Küme liginin 09 Eylül 2018 ile U-15 liginin 02 Eylül 2018 tarihinde başlayacağını kaydetti. Kura çekimini sonucunda gruplarda mücadele edecek takımlar şöyle oluştu: 1.Amatör Büyükler Ligi A Grubu: 1. Malatya Spor 2. Arguvan Bld. Spor 3. Malatya Gücü Futbol Kulübü 4. Demir Spor 5. Orduzu Spor 6. Darende Spor 7. 1966 Malatya Gençlik 8. H.Han Belediye Girmana Spor, B Grubu: 1. Sanayi Spor 2. M. İdmanyurdu Spor 3. Hekimhan Spor 4. Kale G.Birliği Spor 5. Ataköy Spor 6. Battalgazi Belediye Spor 7. Doğanşehir Belediye Spor, U19 1.Küme A Grubu: 1. Malatya Gücü Futbol Kulübü 2. Pütürge Gençlik Spor 3. Telekom Spor 4. Kale G.Birliği Spor 5. M.Galata Spor 6. M.Fener Spor 7. M.Yeşilyurt Bld. Spor 8. Malatya Spor, B Grubu: 1. Orduzu Spor 2. B.Gazi Belediye Spor 3. Arguvan Belediye Spor 4. M. Aile Ve Sosyal Spor 5. H.Han Girmana Bld. Spor 6. Demir Spor 7. Sanayi Spor 8. Erkenek Hürriyet Spor, U15 Ligi: Kale G.Birliği Spor 2. Pütürge Gençlik Spor 3. Kaldırım Gücü Spor 4. Fener Spor 5. Yeşilyurt Bld. Spor 6. Karakavak Spor 7. Telekom Spor 8. Malatya Gücü Futbol Kulübü 9. Akçadağ Spor 10.Konak Bld. Spor 11.Anadolu Selçuklu Spor.