18 Şubat 2017 Cumartesi

Amatörde haftanın maçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde yarın 12. Hafta maçları oynanacak.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:34
Amatörde haftanın maçları

Özellikle B grubunda Demirspor ile Arguvan Belediyespor arasındaki karşılaşma her iki takımın da play off’a kalma kaderini etkileyecek. Lig’de grup liderlerinden 1932 Malatyagücü, Orduzuspor ile karşı karşıya gelecek, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise Sanayispor’a konuk olacak. İşte haftanın maçları: 1932 Malatyagücü – Orduzuspor, Demirspor - Arguvan Belediyespor, Kaldırımgücü - Adafı Kartal Spor, Ataköyspor - 44 Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlikspor - B.Gazi Bld. Spor, Sanayispor - H.Han Bld. Girmana, Akçadağ Spor       - Telekom Spor, D.Şehir Bld. Spor - Malatya Spor

MEHMET KIROĞLAN
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