Özellikle B grubunda Demirspor ile Arguvan Belediyespor arasındaki karşılaşma her iki takımın da play off’a kalma kaderini etkileyecek. Lig’de grup liderlerinden 1932 Malatyagücü, Orduzuspor ile karşı karşıya gelecek, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise Sanayispor’a konuk olacak. İşte haftanın maçları: 1932 Malatyagücü – Orduzuspor, Demirspor - Arguvan Belediyespor, Kaldırımgücü - Adafı Kartal Spor, Ataköyspor - 44 Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlikspor - B.Gazi Bld. Spor, Sanayispor - H.Han Bld. Girmana, Akçadağ Spor - Telekom Spor, D.Şehir Bld. Spor - Malatya Spor

MEHMET KIROĞLAN