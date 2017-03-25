25 Mart 2017 Cumartesi

Amatörde hafta sonu programı

Malatya yerel liglerinde hafta sonu play off ve 2. Amatör Küme Büyükler Ligi müsabakalarının heyecanı yaşanacak.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:53
Amatörde hafta sonu programı

  Malatya amatöründe sezonun şampiyonunu belirleyecek 1.Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off müsabakalarında 2. Maçlar yarın oynanacak. İlk maçlar sonunda 3 puanla avantaj sağlayan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 1 puanlı Arguvan Belediyespor ile Yeşiltepe Stadı’nda saat 15. 30’da karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer maçında 1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlik ile saat 13.00’da karşılaşacak.

Yerel liglerde hafta sonu U16 müsabakaları da oynanacakken, 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde de 2. hafta heyecanı yaşanacak. Yeşiltepe, Konak, Doğanyol sahalarından oynanacak müsabakalarda, Şire Pazarı Spor - Konak Bld. Spor, Polat Bld. Spor - Çatyol Bld. Spor, M.Fenerspor - Arapgir Spor, Tandoğan Spor - Pütürge Bld. Spor, M.İdmanyurdu - Çöşnük Gençlik, Doğanyol Bld.Spor - Kale G.Birliği Spor takımları karşı karşıya gelecek.  Hekimhan Spor ve M. Galata Spor haftayı BAY geçirecek.

MEHMET KIROĞLAN
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