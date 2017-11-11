11 Kasım 2017 Cumartesi

Amatörde gollü hafta

Malatya amatör futbolda, U-16 Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynanırken, U-19 1.Lig’de 11.hafta heyecanı yaşandı. U-16 ve U-19 1.Lig’de geride kalan haftalar bol gollü geçti. U-16 Futbol Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı, bir karşılaşmanın ise tatil edildiği haftada oynanan 3 müsabakada 30 gol kaydedildi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:28
Amatörde gollü hafta

  U-16 Futbol Ligi’nde ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Fenerspor-Pütürge Gençlik: tatil edildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Konak Belediyespor: 5-0, Kaldırımgücü-Sanayispor: 1-9, Kale Gençlerbirliği-İnönü Üniversitesispor: 14-1, Adafı Kartalspor-Akçadağspor: 3-0 (hükmen), U-16 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Maç programı şöyle: 11.30 Akçadağspor-İnönü Üniversitesispor, 13.15 Sanayispor-Kale Gençlerbirliği, 15.00 Adafı Kartalspor-Kaldırımgücü, 13.00 Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Malatya Fenerspor, 14.45 Pütürge Gençlik-Malatya Yeşilyurt Belediyespor. U-19 1.Lig’de 11.hafta heyecanı yaşandı. Bir karşılaşmanın tatil edildiği haftada oynanan 6 karşılaşmada 33 gol kaydedildi. U-19 1.Lig’de haftanın sonuçları şöyle: Sanayispor-Telekomspor: 2-1, Malatyaspor-Çöşnük Gençlik: 13-0, Adafı Kartalspor-Kale Gençlerbirliği: 5-0, Sancaktaspor-Malatya Fenerspor: 3-1, Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 1-1, Ataköyspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: tatil edildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Orduzuspor: 2-4

U-19 1.Lig’de 12.hafta karşılaşmaları 12 Kasım Pazar günü oynanacak. 12.haftanın maç programı şöyle: 11.00 Adafı Kartalspor-Sancaktarspor, 13.00 Telekomspor-Battalgazi Belediyespor, 15.00 Malatya Fenerspor-Malatyaspor, 11.00 Orduzuspor-Kale Gençlerbirliği, 13.00 Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Sanayispor, 15.00 Demirspor-Malatya Galataspor, Çöşnük Gençlik-Malatya Yeşilyurt Belediyespor.

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