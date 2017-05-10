Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselmek için mücadele eden takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı haftada, 5 karşılaşmada 39 gol kaydedildi. Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Şire Pazarıspor-Hekimhanspor: 1 – 11, Polat Belediyespor - Pütürge Belediyespor: 1 – 6, Tandoğanspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen), Malatya Fenerspor - Çöşnük Gençlik: 6 – 2, Malatya İdmanyurdu - Kale Gençlerbirliği: 3 – 0, Doğanyol Belediyespor - Malatya Galataspor: 5 - 4.

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